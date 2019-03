Vestiaires en piteux état, tunnel défectueux : le Stade de Lat Dior de Thiés pas encore prêt à accueillir les "Lions"

Vestiaires en piteux état, tunnel en pleine chantier, travaux de rafistolage, le stade Lat Dior de Thiès présente un visage peu reluisant. De quoi être dubitatif à quelques semaines du match Sénégal Madagascar qu’il doit abriter le 23 mars prochain.



Le quotidien "Record" dans sa parution du jour renseigne que, les autorités ministérielles ont instruit la direction du stade et la compagnie sénégalaise des travaux publics qui a gagné le marché de reconstruction de l’infrastructure, à mettre les bouchées double avant la venue de la mission d’inspection de la Caf. D’ailleurs, les premiers visiteurs de la Fédération Sénégalaise de football et du ministère des Sports sans compter l’entraîneur national lui-même ne sont pas contents de l’état d’avancements des travaux. Le chef des lieux Iba Mar Diop, à beau expliquer, mais la situation est peu avenante, indique la même source.



Le Sénégal jouera le 23 mars contre le Madagascar pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Les «Lions» vont affronter ensuite le Mali le 26 mars pour un match amical.