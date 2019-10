Vidéo - Bassirou Diomaye Faye du Pastef s'explique sur "l'incident" avec Me El Haj Diouf à la 7TV

Sur le plateau de la 7TV mercredi, le responsable du parti Pastef Bassirou Diomaye Faye n'a pas été tendre avec l'avocat Me El Haj Diouf, qu'il an traité de violeur. Des propos qui ont choqué plus d'un internaute. Sur la toile d'aucuns ont attaqué le lieutenant de Sonko sur la forme et le fond de son discours. Pour contre-attaquer, il a fait une vidéo pour expliquer, selon lui, comment la 7TV s'est rendue complice d'une "forfaiture"...Regardez !!!