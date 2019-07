Vidéo - Des jeunes brûlent des pneus devant le domicile du Président Macky Sall à Fatick

Des jeunes ont investi les rues de Fatick ce dimanche 28 juillet pour manifester leur colère. Composés en majorité d’étudiants ces jeunes ont brûlé des pneus devant la maison du Président Macky Sall à Fatick, sa ville natale.

Selon le porte parole Doudou Bop, ils s'insurgent contre la négligence des autorités envers Fatick et le non respect des promesses du Président. Ils dénoncent la montée du chômage au Sénégal en général et à Fatick en particulier... Regardez !!!