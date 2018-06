Vidéo - Elimination du Sénégal : Gouy Roux parle d'une "cabale de la Fifa contre l'Afrique"

"Tous les 4 ans une équipe africaine se fait avoir" punchline du Guy Roux suite à l’élimination du Sénégal ! #EDS pic.twitter.com/sdanbtSdFJ

L’ancien entraîneur de Kalidou Fatiga à Auxerre, Gouy Roux a du mal à digérer l’élimination de l’équipe du Sénégal par la Colombie sur la marque d’un but à zéro ce jeudi à l’occasion de la troisième journée des phases de poule du groupe H. Selon lui, le penalty non accordé par l’arbitre suite à la consultation de la VAR est un scandale.« Pour moi c’est la FIFA qui a téléphoné la VAR, il y’avait bel et bien penalty…Tous les 4 ans une équipe africaine se fait avoir, ce n’est pas normal », s’est désolé le Français dans l’émission l’équipe du soir.