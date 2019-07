Vidéo - Grave révélation du journaliste Amédine Sy: "En Egypte, Mbaye Niang a trouvé des gris-gris sur son lit..."

Le manque de réussite devant les buts de Mbaye Niang lors de la CAN 2019 a étonné plus d'un observateur. Le journaliste sportif sénégalais Amédine Sy laisse entendre que si l'attaquant de Rennes n'a pas trouvé le chemin des filets, c'est peut-être dû au mauvais sort que certains joueurs jettent à d'autres dans la tanière. Dans un entretien avec nos confrères de Pikini Production, l'ancien du Populaire révèle que durant la compétition on a trouvé des gris-gris sur le lit de Mbaye Niang. Et que le joueur était tellement perturbé qu'il n'a pas voulu s'entraîner ce jour-là... Regardez !!!