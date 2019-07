Vidéo-Hommage aux blessés, nouvelles technologies, Gilets jaunes... revivez le défilé du 14-Juillet

Après une interprétation de “Ma douce de France” par le cœur de l’école militaire inter-armées, suivit de “Badcraft” de Hans Zimmer, un hommage est rendu aux blessés de guettes. Trois pensionnaires des Invalides en fauteuil roulant font face à la tribune alors qu’est déclamé un texte leur rendant hommage.

The closing presentation honors the wounded military personnel and the services supporting them through their rehabilitation process.#BastilleDay #Invalides pic.twitter.com/CNZgdY0CaF