(Vidéo)-Ibrahima Hamidou Dème: "L'affaire des 94 milliards relève d'une faillite de l'Etat et de la justice sénégalaise"

Ibrahima Hamidou Dème, ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal (Ums) estime que l'affaire des 94 milliards FCFA qui oppose le député Ousmane Sonko à l'ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo, révèle d'une faillite de l'Etat du Sénégal et de la justice, vu la durée du traitement du dossier qui date plus d'un an. Il s'exprimait lors de l'émission "MNF" sur la 7Tv. Regarder!!!