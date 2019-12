Vidéo - L’ex-juge Dème satisfait de la mobilisation demande aux Sénégalais de ne pas laisser tomber

L'ex-juge Ibrahima Hamidou Dème n’a pas été en reste dans la mobilisation de cette après-midi, vendredi 13 décembre 2019 contre l’augmentation du prix de l’électricité. Le juge a dans sa déclaration, invité le peuple sénégalais à se tenir comme un seul homme pour dire non à la hausse de l’électricité ou de toute autre denrée de première de nécessité.



« Cette mobilisation a montré que les Sénégalais même si on leur mettait dos au mûr, ils allaient revenir parce ce qu'ils savent lutter pour réclamer ce qui leur revient de droit. Il nous demande de faire un sacrifice. Ce que je voulais demander, est ce qu’ils font ce sacrifice. Le président de la République a acheté un véhicules à 650 millions et plus, près d'un (1) milliard. Est ce que le président de la République depuis 2012 jusqu'en 2019, quand il disait 307 milliards allait être utilisés pour acheter des véhicules, est ce que cela est un sacrifice », s’interroge le juge Dème.



Pour le Juge Ibrahima Dème, ce sont nos dirigeants qui devraient commencer ce sacrifice. Selon M. Dème, ces derniers ne sont intéressés que par le pouvoir. Voilà pourquoi dit-il, « nous devons nous tenir debout comme un seul homme et dire non à l’augmentation du prix de l’électricité et autres denrées de première nécessité ».