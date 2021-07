Vidéo - Mbaye Diagne dément avoir été sanctionné par Galatasaray: « ce que les médias turcs et sénégalais ont relayé est faux »

L’international sénégalais Mbaye Diagne a fait une vidéo d’une minute pour s’expliquer sur son retour tardif en club après ses vacances au Sénégal. Mais surtout pour démentir les informations relayées par la presse turque et reprises par beaucoup de médias sénégalais et sur les Réseaux Sociaux. Lesquelles informations faisaient état de lourdes sanctions infligées au joueur sénégalais pour cause d’absence. Selon Mbaye Diagne, tout se passe bien entre Galatasaray et lui. Mieux, affirme le buteur, « c’est mon club qui m’avait donné me permission de prolonger mes vacances ». Regardez !

AYOBA FAYE

