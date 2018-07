Vidéo – Me El Hadj Diouf explique pourquoi la Cedeao n’a pas prononcé la libération de Khalifa Sall

Me El Hadj Diouf, dans un entretien avec Dakaractu, est revenu largement sur la portée de l’arrêt rendu par la Cour de justice de la Cedeao. « 15 pays, y compris le Sénégal, font partie de la Cedeao. Et à quoi bon créer cette Cour, si on refuse d’exécuter ses décisions », s’interroge Me El Hadj Diouf. « D’autant plus que dans le traité de la Cedeao, nous avons accepté d’exécuter toutes décisions », rajoute-t-il.

Dans cette vidéo, il explique pourquoi, la Cedeao n’a pas prononcé directement la libération de Khalifa Sall.





« 15 pays, y compris le Sénégal, font partie de la Cedeao. Et à quoi bon créer cette Cour, si on refuse d’exécuter ses décisions », s’interroge Me El Hadj Diouf. « D’autant plus que dans le traité de la Cedeao, nous avons accepté d’exécuter toutes décisions », rajoute-t-il.



Dans cette vidéo, il explique pourquoi, la Cedeao n’a pas prononcé directement la libération de Khalifa Sall.



Regardez