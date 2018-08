Vidéo - Pétrole et Gaz au Sénégal: Fary Ndao, ingénieur géologue... Face à la Rédaction de PressAfrik (part 1)

Contrairement à ce qu'a affirmé, toute honte bue, un député devant l'Hémicycle, tous les citoyens sénégalais ont le droit de parler des ressources pétrolière et gazière. Mais quand c'est Fary Ndao qui en parle, il est également du devoir de tout citoyen d'écouter. Ne serait-ce que pour ne pas se laisser emporter par le vacarme politico-politicienne qui accompagne la question du pétrole et du gaz au Sénégal. Ingénieur géologue, ce jeune sénégalais de seulement 30 ans, auteur de l'ouvrage "L'Or noir du Sénégal : Comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal", Fary Ndao se place au-dessus des divergences Pouvoir-Opposition, pour apporter son avis, qu'il décrit comme celui d'un spécialiste avisé ayant fait des recherches sur le sujet et non celui d'un expert dans le domaine. Très enclin à partager ses connaissances sur une question qui cristallise toutes les attentions, Monsieur Ndao, a accepté de faire "Face à la Rédaction de PressAfrik". Regardez la première des trois parties de son entretien avec l'équipe de PressAfrik.