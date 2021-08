Vidéo - Quand le 7 mars dernier ABC rappelait Macky et son régime à l'ordre

Alors que les témoignages sont unanimes sur la personne de Alioune Badara Cissé, depuis l'annonce de son rappel à Dieu, il est bon de rappeler que l'ancien Médiateur de la République et non moins membre fondateur de l'Alliance pour la République (APR) ne faisait pas dans la langue de bois quand il s'agissait de regarder le chef de l'Etat Macky Sall dans les yeux et de lui dire "tu as tort".



Le 7 mars dernier, alors que le pays traversait les moments les plus sombres de son histoire, lors des événements qui ont suivi l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, ABC a fait face à la presse nationale et internationale, à l'opinion nationale et internationale pour prendre le parti du Peuple. Ce jour-là, il a rappelé Macky à l'ordre avec des mots crus sans sourciller. Regardez !

AYOBA FAYE

div id="taboola-below-article-thumbnails">