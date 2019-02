Vidéo - Simon revient sur son clip "Ya Tay", craque et fait de grosses révélations: "ma femme ne me parle plus"

Le rappeur et membre du groupe "Y'en a marre" était sur le plateau de TMTC sur la Dtv ce mercredi 20 février pour parler de son nouveau tube "Ya Tay", qui fait le buzz sur Youtube et sur les Réseaux sociaux ces temps-ci. Simon explique comment les membres du camp présidentiel ont tenté de le corrompre en lui proposant jusqu'à 300 millions Fcfa parce qu'ils croyaient que le son leur était favorable. Il a également craqué en plein direct et affirmé que son épouse ne lui adressait plus la parole depuis la sortie du clip... Regardez !!!