Vidéo - Violences pré-électorales : les riverains de Sacré-coeur 3 et de la VDN crient leur peur

Après deux jours de violences sur les deux voix Sacré-coeur 3 en face le siège de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal et sur la VDN à la permenance de Bokk Guis Guis, les populations riveraines de ces deux localités se prononcent. Séparés entre amertume et inquiétude, les habitants rencontrés par une équipe de PressAfrik, appellent les politiciens au calme et craignent pour leur sécurité. Regardez !!!