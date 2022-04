Villarreal crée la sensation en éliminant le Bayern Munich

C'est une déflagration, un séisme qui a frappé la Ligue des champions ce mardi soir. Alors qu'il figurait parmi les grands favoris de la compétition, le Bayern Munich a déjà dit adieu à la compétition, et ce n'est que justice. Largement dominé à l'aller (0-1), incapable de faire définitivement exploser le verrou espagnol au retour (1-1), le club allemand ne méritait finalement pas mieux face à une incroyable équipe de Villarreal.



Julian Nagelsmann voulait « punir » la formation espagnole ? C'est l'entraîneur munichois qui a été puni de son arrogance, pour avoir cru que son équipe n'allait faire qu'une bouchée de son adversaire, comme cela fut le cas du RB Salzbourg au tour précédent (1-1, 7-1). Porté par une Allianz Arena enfin pleine, le Bayern a toujours poussé, Villarreal toujours défendu intelligemment, donnant à cette rencontre des airs de Manchester City - Atlético de Madrid.



Symbole de sa difficulté à se montrer dangereux en première période, le Bayern n'avait cadré qu'un tir avant la pause, mais il a peut-être cru avoir fait le plus dur quand l'inévitable Lewandowski a trouvé la faille (1-0, 52e). Mais Müller a raté une incroyable occasion, seul de la tête à bout-portant (71e), Villarreal a commencé à placer quelques banderilles et tout a basculé en fin de rencontre quand Chukwueze, au terme d'un superbe contre, a mis l'ogre munichois à terre (1-1, 88e). Déjà tombeur au tour précédent de la Juventus au tour précédent (1-1, 3-0), Villarreal, c'est géant.