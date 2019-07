Violences faites aux femmes: Mimi Touré recense plus de 600 cas de viols et 3 251 procès verbaux enregistrés entre 2017-2018

L’enquête nationale annuelle sur les activités des juridictions pour l’année judiciaire 2017-2018, présentée le 15 juillet 2019, révèle 603 cas de viols et d’attentats à la pudeur, avec violence. C’est ce qu’a informé la présidente du Conseil économique, social, et environnemental (Cese), Aminata Touré, à la suite de la rencontre avec le ministre de la Famille, de la Femme et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng.



Ainsi, a-t-elle fait savoir, 3 251 procès-verbaux ont été acheminés vers les parquets près les tribunaux de Grande instance pour des infractions de coups de blessures volontaires, d’homicides ou blessures involontaires, de mise en danger de la vie d’autrui. Selon Mimi Touré, par catégorie d’infractions, les femmes constituent la majorité des victimes.



Mais, se réjouit-elle, contre ce phénomène, l’Etat réagit avec rigueur par des poursuites pénales. « Il y a une grande recrudescence des viols. Le Président Macky Sall a donné des instructions très fermes pour que cette question soit traitée et un conseil interministériel sur la sécurité des personnes et des biens sera organisé », révèle-t-elle.



Aminata Touré a débuté sa première session extraordinaire hier, mardi, après sa nomination à la tête du Cese. Elle a reçu en premier, le ministre de la Famille, de la Femme et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng. D’autres ministères sont attendus pour l’évaluation de leurs programmes.