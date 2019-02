Violences meurtrières de Tamba : le chauffeur du PUR fixé sur son sort le 6 mars

Le chauffeur du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), Ibrahima Ndoye, jugé ce mardi par le tribunal de Tambacounda pour homicide involontaire, sera fixé sur son sort le 6 mars prochain.

Dans son réquisitoire, le procureur a demandé la peine de d’un (1) an ferme. Du côté de la défense, les avocats de Ndoye, ont plaidé la relaxe au bénéfice du doute.



À rappeler que ledit Ibrahima Ndoye, qui habite à Rufisque, a été arrêté par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Kidira après des affrontements entre militants du Pur et ceux de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) survenus le 12 février dernier, pour avoir mortellement heurté un jeune conducteur de moto jakarta, Cheikh Touré dit « Mathieu ».



Entendu, le chauffeur n’a pas nié les faits. Il a déclaré que c’est en voulant échapper à la furie des manifestants que le malheur est arrivé.