Violences politiques au Sénégal : « 65 morts, dont 51 par balles », selon le collectif CartograFreeSenegal

Le collectif CartograFreeSenegal a rendu public son rapport final sur les décès survenus lors de la répression des manifestations politiques au Sénégal. Selon leurs conclusions, 65 personnes ont perdu la vie, dont 51 tuées par balles, ce qui représente 81 % des cas recensés. Ce document, fruit d’un travail minutieux, dresse un tableau sombre des violences qui ont secoué le pays.



Dakar et Ziguinchor, épicentres des violences



Les régions les plus touchées sont Dakar, avec 40 victimes, et Ziguinchor, qui en compte 19. L’âge moyen des personnes décédées est de 26 ans, avec des extrêmes allant de 14 à 53 ans, révélant l’impact de ces violences sur une population majoritairement jeune.



Un profil varié des victimes



Près de la moitié des victimes exerçaient des métiers manuels, tels qu’ouvriers ou mécaniciens, tandis qu’un quart étaient des élèves ou étudiants. Ces chiffres mettent en lumière la diversité des profils touchés par ces tragédies, soulignant l’ampleur du drame humain.



Fondé après les événements de juin 2023, le collectif CartograFreeSenegal rassemble une quarantaine de journalistes, cartographes et scientifiques des données.



Les informations recueillies par le collectif sont mises à la disposition du public, des médias et des acteurs de la société civile. Par ailleurs, des cartes interactives sont disponibles sur le site www.cartografree.sn, offrant une analyse détaillée des circonstances des décès ainsi que des données sur l’identité des disparus..