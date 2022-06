Violences pré-électorales : ce que Alioune Tine propose pour un retour de paix et de la stabilité

La meilleure solution pour le Sénégal,son Président Macky, pour l’opposition et le pouvoir, la meilleure solution pour la paix,la stabilité et l’image internationale du Sénégal en matière de démocratie c’est de sortir par le haut de l’impasse. Arrêter l’escalade et dialoguer.

Le Sénégal connait ces dernières semaines des violences politiques entre le pouvoir et l’opposition à quelques semaines des élections législatives du 31 juillet. Pour un retour de la paix et de la stabilité, Alioune Tine, président fondateur de Africajom Center propose aux parties d’arrêter l’escalade et de dialoguer.« La meilleure solution pour le Sénégal, son Président Macky, pour l’opposition et le pouvoir, la meilleure solution pour la paix, la stabilité et l’image internationale du Sénégal en matière de démocratie c’est de sortir par le haut de l’impasse. Arrêter l’escalade et dialoguer », a tweeté M. Tine.