Violences sexuelles : Didier Gailhaguet démissionne de la présidence de la Fédération française des sports de glace

Didier Gailhaguet a démissionné de la présidence de la Fédération française des sports de glace samedi à l'issue d'un conseil fédéral exceptionnel. « Dans un souci de pur apaisement, j'ai pris avec philosophie, avec dignité, et sans amertume aucune, devant cette injustice, la tête haute, la sage décision de démissionner », a déclaré le désormais ex-président de la FFSG.



En début de semaine, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, lui avait demandé de quitter ses fonctions après l'avoir reçu pour évoquer les révélations de plusieurs médias dont L'Équipe sur des affaires de violences sexuelles au sein de la FFSG. Didier Gailhaguet avait d'abord refusé de présenter sa démission face à ce qu'il qualifie « d'oukase ». Jeudi, il avait expliqué dans une lettre aux clubs attendre la conclusion d'une enquête menée par le ministère avant de prendre une décision.



« Pas un seul instant, il ne m'est venu à l'idée de pouvoir être un frein à ma fédération »

Didier Gailhaguet

Samedi, il a de nouveau critiqué l'attitude de la ministre, à la recherche selon lui « d'une victime sacrificielle ». « Devant la dictature ministérielle et notamment la menace un peu honteuse de retrait de l'agrément, pas un seul instant, il ne m'est venu être à l'idée de pouvoir être un frein à ma fédération », a ajouté Didier Gailhaguet, confirmant ses propos tenus samedi dans L'Équipe.



Maryvonne del Torchio devient présidente par intérim

Quatre ex-entraîneurs avaient été accusés de viol ou d'agression sexuelle, dont Gilles Beyer, accusé par Sarah Abitbol, Hélène Godard, Nadjma Mahamoud et sa mère.



En vertu des statuts de la FFSG, il est remplacé par Maryvonne del Torchio, présidente du conseil fédéral, qui devient présidente par intérim de la Fédération. Une élection anticipée devrait avoir lieu d'ici juin. Didier Gailhaguet occupait la présidence de la FFSG depuis 1998, avec une interruption entre en 2004 et 2007.