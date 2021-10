Violentes manifestations à Ziguinchor : Benoît Sambou condamne et appelle Sonko et Doudou Ka à la raison

Le coordonnateur départemental de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), Benoît Sambou a condamné les violents affrontements survenus lundi à Ziguinchor entre les partisans de l'opposant Ousmane Sonko et ceux de son camarade de parti Doudou Ka. Il a invité les deux responsables à la raison et à la retenue, rappelant que la région, après 40 ans de conflits n'a pas besoin de tels actes.



« C'est déplorable. J'ai condamné fermement ce qui s'est passé à Ziguinchor dès que j'ai été au courant. J'ai appris la nouvelle lorsque je revenais d'une tournée dans les quartiers. J'ai été choqué. Rien ne justifie ce qui s'est passé. Quand j'ai vu les images de ces jeunes qui de vidaient de leur sang, j'ai dit nous sommes en politique pour servir. Nous ne saurions sous aucun prétexte, participer à un tel déchaînement de violences, même s'il peut y avoir des provocations», a regretté M. Sambou au Grand Jury de la RFM ce dimanche.



Il a appelé Ousmane Sonko et son camarade de parti Doudou Ka à garder leur sérénité, leur rappelant que la région a beaucoup souffert de violences. « 40 ans de crises. Beaucoup de blessés et de morts. Une économie à terre. Le président Macky Sall est en train de faire énormément d'efforts pour que cette région retrouve sa place», a-t-il déclaré.



Benoît Sambou s'est abstenu de soutenir son camarade de parti Doudou Ka estimant que « aucun Casamançais ne saurait apporter son soutien à des acteurs impliqués dans des violences». « Nous ne voulons plus de ça en Casamance. Nous voulons des idées des propositions. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé quelqu'en soit l'auteur. Nous souhaitons que cela ne se reproduise plus et nous en profitons pour appeler les uns et les autres à la raison et à la retenue».