Violents affrontements à Ziguinchor : Les Imams et Oulémas du Sénégal appellent au calme

L'association des Imams et Oulémas du Sénégal à travers son bureau exécutif déplore et condamne fermement les incidents qui se sont produits lundi dans la région de Ziguinchor entre les militants de Pastef d'Ousmane Sonko et ceux de Benno Bok Yaakar de Doudou Ka, par ailleurs, Directeur général de l’AIBD.



Des incidents, selon l’association, qui n'honorent pas notre démocratie et sur ce les Imams et Oulémas du Sénégal lancent un appel solennel à toutes et à tous au « calme, à la retenue et au sens de responsabilité afin que la paix, la stabilité et la cohésion nationale puissent être davantage consolidées surtout à l'approche des élections locales de Janvier 2022 ».