Violents affrontements au Sénégal : Sadio Mané appelle à l'union

L’international sénégalais, Sadio Mané, a réagi aux violents affrontements qui ont couté la vie à 9 personnes entre Dakar et Ziguinchor durant la journée du jeudi 1er juin. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il a appelé à l’union.



« Trop de sang a déjà coulé depuis 2 ans. Il est essentiel que toutes les parties prenantes de la nation unissent immédiatement leurs efforts pour retrouver la paix. Attention !! Nous devons préserver notre Jeunesse, c'est notre première richesse. J'aime le Sénégal », a posté le champion d’Afrique.



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse à Dakar.



Ce verdict, contesté par ses militants, a plongé le pays dans le chaos. De violentes manifestations ont éclaté à Dakar et dans plusieurs régions du pays. Des biens de l’Etat saccagés, des magasins pillés et des véhicules incendiés. Dans la soirée, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome a annoncé 9 morts.



L’Etat du Sénégal, « en toute souveraineté », a décidé de suspendre temporairement l’usage de certaines applications digitales par lesquelles se font les « appels à la violence et à la haine ». M. Diome a aussi invité les médias classiques à ne pas « diffuser des messages de haine ».