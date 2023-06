Violents affrontements au Sénégal : l'international Mbaye Diagne condamne fermement ces actes

Après Krépin, Sadio, Gana, Abdou Diallo entres autres, l'international Mbaye Diagne a réagi aux violents affrontements qui ont éclaté depuis jeudi, après la condamnation de Sonko. Il condamne avec fermeté ces actes, appelant les autorités à trouver un terrain d'entente.



« Nous assistons à une situation inédite au Sénégal. Des jeunes sont tués pour avoir exprimé leur droit constitutionnel à la liberté d’expression, d’autres brimés et on a même vu certains être utiliser comme des boucliers humains. Je condamne fermement ces actes. Ce n’est pas le Sénégal que nous aimons revenons à la raison », a posté l’international sénégalais sur Twitter. Mbaye appelle les autorités à trouver un terrain d’entente.



« Les autorités ont le devoir de préserver la paix sociale et les acquis démocratiques du peuple du peuple. Il est nécessaire que toutes les parties trouvent un terrain d’entente dans l’intérêt supérieur de la nation. Il est essentiel de préserver la jeunesse, la paix et la stabilité sociale du pays. Qu’Allah nous protège tous et nous guide vers la paix des cœurs », a prié le footballeur.



De violents affrontements ont éclaté à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal suite à la condamnation de Ousmane Sonko, leader de Pastef Les Patriotes, à 2 ans d'emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse par la Chambre criminelle de Dakar. Cette décision qui pourrait rendre Sonko inéligible pour la présidentielle 2024, a été source de colère des manifestants. Ces derniers ont ravagé tous ce qui se trouve dans leur chemin.