Virgil van Dijk a devancé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour s'adjuger le titre de joueur UEFA de l'année

Vainqueur de la Ligue des champions, vice-champion d'Angleterre et patron incontestable d'une défense hermétique de Liverpool, Virgil van Dijk collectionne les distinctions individuelles.



Après avoir été élu meilleur joueur de Premier League au terme de la saison 2018-19, le Néerlandais s'est adjugé le titre de joueur UEFA de l'année. Il devance ainsi deux habitués dans la catégorie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.



Van Dijk est logiquement élu meilleur défenseur de l'année, tandis que son coéquipier à Liverpool Alisson est élu meilleur gardien, et que son compatriote Frenkie De Jong, demi-finaliste de C1 avec l'Ajax Amsterdam avant un transfert au Barça, a été plébiscité au milieu.