Visa France, Italie, Espagne : un réseau de fraude démantelé, un agent de VFS au cœur du système

Selon des informations de Libération, l’enquête a débuté suite à un signalement de l’ambassade de France concernant des irrégularités détectées dans trois dossiers de demande de visa. Les bénéficiaires, entendus par les enquêteurs, ont désigné Mbaye Fall, gérant de l’agence de voyages Al Hassan Salam Travel, comme l’intermédiaire clé. Ce dernier proposait à ses clients des rendez-vous « express » au centre VFS Global, le sous-traitant chargé du dépôt des dossiers, pour la somme de 175 000 FCFA par personne.

Si les candidats se présentaient sans confirmation de rendez-vous, leurs noms apparaissaient mystérieusement sur la liste d’accès du jour, suggérant une entorse grave aux procédures au sein de VFS. Le système a toutefois été éventé à cause d’un document falsifié au nom de « Insec Grande École Paris », joint aux dossiers, qui a immédiatement alerté les services consulaires.

Interpellé, Mbaye Fall a reconnu les faits. Selon ses déclarations, il opérait depuis novembre 2024 en complicité avec Moussa Diallo, un agent de VFS Global. Ce dernier lui revendait des créneaux de rendez-vous au prix de 150 000 FCFA. Mbaye Fall les revendait ensuite 175 000 FCFA à ses clients, empocheant ainsi une commission de 25 000 FCFA par dossier.

L’enquête se poursuit pour identifier l’ensemble des membres de ce réseau et déterminer l’étendue des préjudices causés aux nombreux demandeurs de visas.

Un réseau sophistiqué de fraude aux visas dédié aux demandes pour la France, l’Italie et l’Espagne a été démantelé grâce à l’action de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dnlt). Quatre suspects ont été déférés au parquet hier, lundi, tandis que d’autres complices font l’objet de recherches actives.