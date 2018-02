Visé par une pétition contre sa nouvelle interface, Snapchat maintient sa position

Malgré la fronde, Snapchat refuse de revenir en arrière. Depuis le lancement de la nouvelle interface de l’application, dont le déploiement a commencé fin 2017, de nombreux utilisateurs se plaignent sur les réseaux sociaux. Une pétition, publiée sur Change.org, a même recueilli pas moins de 1,2 million de signatures en un peu plus d’un mois. Un nombre en constante progression.



Snapchat a, finalement, décidé, mardi 20 février, de répondre officiellement à tous ces signataires en colère. Si le réseau social dit avoir « complètement compris que le nouveau Snapchat ait mis mal à l’aise certains utilisateurs », les mécontents risquent d’être déçus : le nouveau design va rester. « Cette refonte n’est que le début, et nous serons toujours à l’écoute pour trouver de nouvelles manières d’améliorer ce service pour chacun. » L’entreprise précise que « la nouvelle page Amis va s’adapter et devenir intelligente au fil du temps », en proposant en priorité aux utilisateurs les personnes avec lesquelles ils ont le plus d’interactions.



Une réponse qui corrobore les récents propos du PDG Evan Spiegel, tenus lors d’une conférence de la banque d’investissement Goldman Sachs, jeudi 15 février : « Il faudra du temps pour que les gens s’adaptent, mais j’utilise, pour ma part, ce nouveau service depuis quelques mois et je m’y sens encore plus attaché.»



Snapchat a mis en place cette nouvelle interface pour faciliter la prise en main aux non-initiés. Une tentative pour redynamiser leur croissance, alors que le nombre de nouveaux utilisateurs progresse de moins en moins.



​lemondre.fr