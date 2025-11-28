Vision 2050 : KPMG réaffirme son soutien à la transformation économique du Sénégal

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience Meïssa Tall, associé du réseau international KPMG, venu réaffirmer la volonté de son organisation d’accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de sa stratégie de transformation économique. Selon la Présidence, les échanges ont porté sur les leviers prioritaires de l’Agenda national de transformation « Vision Sénégal 2050 », cadre structurant des réformes engagées par le gouvernement.Meïssa Tall a exprimé la disponibilité de KPMG à renforcer son appui dans les domaines liés à l’efficacité des politiques publiques, à la consolidation de la gouvernance économique et à l’amélioration de l’environnement des affaires. Le réseau, présent dans plus de 140 pays, considère le Sénégal comme un partenaire stratégique dans la région et entend contribuer à la formulation et à la mise en œuvre des projets structurants annoncés par les autorités.Le Président Diomaye Faye a, pour sa part, mis en avant les priorités du gouvernement : accélération de la transformation économique, relance de l’investissement, optimisation de la gestion publique et déploiement d’outils d’aide à la décision basés sur des données fiables.Il a salué l’expertise de KPMG dans l’accompagnement des États et des entreprises, tout en rappelant que la Vision 2050 repose sur une approche de réforme exigeante, fondée sur la transparence, la rigueur et la soutenabilité.