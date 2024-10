Vision Sénégal 2050 : quelle place pour la santé mentale ? (Par Ansoumana DIONE)

D'ici à l'horizon 2050, le Sénégal devrait pouvoir disposer d'une population mentalement si forte, aucune nation au monde ne pouvant se développer sans une santé saine et positive, sur le plan mental. En réalité, l'un des plus grands défis majeurs auxquels notre pays est confronté, demeure et reste la promotion de la santé mentale. Si réellement le capital humain occupe une place de choix dans la vision des nouvelles autorités, elles auraient pu nous clarifier, de façon très précise, les dispositions à prendre pour assurer aux citoyens un bon état de santé mentale qui permettrait aux populations d'être plus productives sur tous les plans.



Maintenant, c'est devenu une réalité avérée et incontestée partout dans le monde. Il n'y a pas de vraie santé, sans la santé mentale. Déjà, au Sénégal, le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale n'accorde aucune importance à cet élément essentiel et indissociable de la Santé, sa gestion étant confiée, jusqu'ici, de façon illégale et arbitraire, à un universitaire. En clair, c'est le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui s'occupe de la santé mentale, livrée à elle-même à la Direction de la Lutte contre la Maladie, au sein du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale. C'est là où réside tout le problème.



Evidemment, pour moi, Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), la vision "Sénégal horizon 2050", est à améliorer en incluant ce volet santé mentale. Qui va même au-delà des questions de santé. Pour lutter efficacement contre la corruption, le mensonge, le vol, la violence, la criminalité, l'émigration clandestine, pour ne citer que cela, il nous faudra impérativement agir sur la santé mentale des populations et nous manifestons toute notre disponibilité à accompagner les nouvelles autorités dans ce sens. Le développement, c'est dans la mentalité.



Le 16 octobre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) - Tel : 77 550 90 82 - 70 745 88 47