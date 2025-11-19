Visite dans la zone cotonnière de Kolda : l’Ambassadrice du Brésil salue les performances des producteurs du Fouladou

En visite de terrain hier, mardi 18 novembre, dans la zone cotonnière de Kolda (sud), l’ambassadrice du Brésil au Sénégal, Daniella Xavier, a exprimé toute sa satisfaction face à l’engagement, au sérieux et à la technicité des producteurs du Fouladou. Une étape importante dans le suivi du projet d’amélioration de la production cotonnière, mis en œuvre depuis quatre ans avec l’appui technique du Brésil. « Je suis satisfaite des résultats obtenus et fière de voir l’évolution de la production dans cette région », a déclaré la diplomate, soulignant la qualité du travail accompli par les acteurs locaux.



Pour le DG de la Sodefitex, ce partenariat entre les deux pays s’appuie sur l’expérience du Brésil, considéré comme une référence mondiale dans le secteur cotonnier. Papa Fata Ndiaye s’est également réjoui des progrès enregistrés. « Grâce à ce compagnonnage fructueux avec le Brésil, la production a atteint 1,260 tonne à l’hectare l’année dernière », a-t-il rappelé, saluant une performance en nette progression.



Sur les différents sites visités, les producteurs ont eux aussi affiché leur satisfaction. Fièrs des résultats déjà obtenus, ils ont plaidé pour la pérennisation du programme. Selon eux, la consolidation de ce partenariat est indispensable pour repositionner durablement le coton au Fouladou et assurer la compétitivité de la filière.



Cette visite de l’ambassadrice brésilienne apparaît ainsi comme un signal fort pour la poursuite de la coopération entre Dakar et Brasilia, au moment où les producteurs locaux ambitionnent de redonner au coton toute sa place dans l’économie agricole régionale.