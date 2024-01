Visite de travail du Président de la transition gabonaise : le général Oligui en tête à tête avec Macky Sall

Le président de la transition du Gabon est en visite de travail depuis hier à Dakar. A son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre Amadou Ba, en raison de l’absence du Président Macky Sall de la capitale. Qui procédait, hier à Saint-Louis à l’inauguration du nouveau siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).



Le président Macky Sall s’est entretenu avec son homologue gabonais, à son retour de la capitale du Nord. Les deux hommes en tête au palais de la République sont revenus sur les relations séculaires entre le Sénégal et le Gabon.



Au menu des discussions figuraient en bonne place, le renforcement des liens de coopération entre Dakar et Libreville. En outre, la coopération bilatérale porte également sur la question des visas, des cartes de séjours et de l’enseignement supérieur.

Il faut dire que Brice Clotaire Oligui Nguema n’est pas en terrain inconnu. Car il fut attaché de défense du Gabon à Dakar.