Vol à Guédiawaye : un réparateur de téléphones et ses présumés complices accusés d’un détournement de 42 millions FCFA

Un jeune réparateur de téléphones de 23 ans, S. Ngom, a comparu mercredi 29 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Il est accusé d’avoir volé 39 cartons d’écrans de téléphones dans le dépôt de son employeur, M. Fall, propriétaire de la marque TDK, causant un préjudice estimé à 42 millions de FCFA. Trois de ses présumés complices étaient également jugés.



L’affaire a révélé un circuit complexe de revente du matériel volé. Tout a commencé lorsque M. Fall a engagé S. Ngom pour assurer temporairement la garde de son dépôt contre 25 000 FCFA pour cinq jours. Peu après la Tabaski, le jeune homme, ayant subtilisé une clé, a dérobé une première fois cinq cartons contenant 242 écrans, puis 22 cartons quelques jours plus tard.



Ce n’est qu’en juin que l’employeur, constatant des écarts répétés entre ses inventaires et ses stocks après chaque réception de containers, a commencé à soupçonner des vols. Un vigile lui a rapporté que S. Ngom s’était présenté au dépôt le 28 juin vers 17h, prétextant recharger son téléphone pour obtenir les clés, et en aurait profité pour commettre son forfait, rapporte L'Observateur dans sa parution de ce vendredi.



La consultation des images de vidéosurveillance a confirmé ses doutes. Après avoir mené sa propre enquête, M. Fall a porté plainte au commissariat de Guédiawaye. Interpellé, S. Ngom a reconnu les faits : « J’ai agi la première fois pendant la Tabaski et j’ai recommencé plus tard parce que j’avais besoin d’argent. »



La perquisition à son domicile a permis la découverte d’un cahier qui a mené la police à un réseau de trois complices présumés, chacun ayant un rôle précis, de la mise en vente des écrans à la réception des paiements.



À l’issue des débats, le procureur a requis 2 ans de prison, dont 1 an ferme, et une amende de 200 000 FCFA contre S. Ngom pour vol. À l’encontre de deux de ses complices, M. Gueye et E. Faye, il a requis 2 ans d’emprisonnement, dont 6 mois ferme, pour recel. La relaxe a été demandée pour le troisième complice, B. Gueye, les preuves étant jugées insuffisantes pour l’incriminer.