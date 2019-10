Vol de la montre de Kasper Dolberg: Lansana Diaby Fadiga dit avoir été pris de jalousie

Lamine Diaby-Fadiga (18 ans), qui a résilié ce mardi son contrat avec l'OGC Nice, a réagi par un communiqué publié sur son compte Twitter. Le jeune attaquant avait reconnu la semaine dernière, au sein du club, avoir été l'auteur du vol de la montre de son partenaire Kasper Dolberg. Il s'était excusé auprès de l'intéressé et avait convenu de rembourser au Danois la valeur de sa montre (environ 70 000 €), un engagement honoré depuis. « Mon acte n'était pas guidé par l'appât du gain, mais par le dépit, la frustration et le sentiment d'être déconsidéré. Certes, je n'ai que 18 ans, mais mon âge n'excuse en rien ma faute », avoue notamment Diaby-Fadiga, qui pourrait rebondir au Paris FC (L2).



« Ma situation d'échec contrastait avec la réussite et l'aura de Kasper, mon coéquipier. Je m'en suis pris à lui sans aucune raison, peut-être un peu par jalousie. Plutôt que de me battre sur le terrain pour lui faire concurrence, j'ai agi lâchement envers lui, explique l'attaquant. Je quitte le club dans lequel j'ai toujours voulu réussir et m'épanouir, ce qui est pour moi la plus grande des punitions. »



L’Equipe