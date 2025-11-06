Vol de moto à Rufisque : un suspect interpellé

Le Commissariat d’Arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies, Niakoul Rab a procédé, ce 5 novembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et détention illégale d’arme blanche, a appris l’APS de source policière.Les faits remontent à la nuit du 4 au 5 novembre 2025, lorsque le suspect et deux de ses acolytes se sont introduits dans le domicile d’un particulier à Rufisque pour y dérober une moto de marque JAKARTA, stationnée dans l’enceinte de la maison. « Alerté par le bruit des malfrats, la victime est sortie pour s’enquérir de la situation, mais les individus avaient déjà volé l’engin et pris la fuite », renseigne la source.La victime, qui avait installé un traceur GPS sur sa moto, a pu localiser celle-ci le lendemain matin à Jaxaay, dans un atelier mécanique. Elle s’est immédiatement rendue au poste de police pour signaler les faits. C’est dans ces circonstances que le présumé voleur a été appréhendé et conduit au commissariat.Interrogé après son arrestation, l’individu a nié les faits, soutenant que « la moto lui avait été remise par une vieille connaissance rencontrée récemment, qui lui avait proposé de la lui vendre ». Concernant le couteau retrouvé sur lui, il a expliqué « l’avoir ramassé dans l’atelier mécanique pour faire peur à la personne qui tentait de lui barrer le chemin au moment de sa fuite ».Le mis en cause a finalement été déféré devant le parquet, tandis que l’enquête suit son cours pour retrouver les deux complices encore en cavale.