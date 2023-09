Volleyball : le Sénégal battu par le Rwanda (3 sets à 0)

L’équipe masculine de volleyball du Sénégal s’est incliné, mercredi, contre le Rwanda (3 sets à 0), lors de son second match de poules au Championnat d’Afrique 2023 (1er-14 septembre) qui se joue au Caire, a appris l’APS de la Fédération sénégalaise de volleyball (FSV).



Les Rwandais ont remporté les trois sets du match ( 21-25,16-25,17-25).



Les Lions s’étaient aussi inclinés mardi lors de leur premier match contre les Marocains, qui les avaient battus par 3 sets à 0 (17-25, 21-25, 12-25).



Le Sénégal est logé dans la poule qu’il partage aussi avec la Gambie, qu’il affrontera jeudi pour son deuxième match de poules.



Le Sénégal n’a jamais pris part aux Jeux olympiques et au Championnat du monde de volleyball. Il se prévaut seulement de quatre participations en championnat d’Afrique. Les Lions ont pris la quatrième place en 1976 et 1979.



Vingt pays prennent part à la 24e édition du Championnat d’Afrique de volleyball. L’équipe de la Tunisie est la plus titrée du continent, avec 11 trophées.



Aps