Vote du parrainage : Macky Sall peut compter sur le député Moussa Sané

Décrié par l’opposition et des membres de la société civile, le projet de loi sur le parrainage a trouvé, en la personne du député Moussa Sané, un soutien. En effet, pour ce dernier, il votera cette loi dès qu’elle atterrira à l’Assemblée nationale. Ce qui devrait aussi être le cas pour l’opposition.



«L’opposition est de mauvaise foi. Pour la question du parrainage, c’est l’opposition elle-même qui devrait porter ce projet au niveau de l’Assemblée nationale. Lors des élections législatives passées, il y avait 47 listes et il y avait des gens qui n’avaient même pas 1% de l’électorat », martèle-t-il.



Le député apériste est d’avis que pour une plus grande expression de la démocratie, si le Président Macky Sall fait une proposition, l’opposition, au lieu de ruer dans les brancards, devrait plutôt faire une contre-proposition allant dans le sens de parfaire cette loi.



Mais dans tous les cas, relève-t-il, il n’est plus question de dépenser l’argent du contribuable pour des candidats qui ne sont même pas capables de mobiliser 1% de l’électorat.