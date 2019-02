Wade fait de grosses révélations et lâche des bombes à fragmentation sur le Macky

Avertissement lancé aux 4 candidats de l'opposition

"Si vous allez aux élections vous allez tous perdre. Parce que Macky a déjà programmé sa victoire depuis belle lurette. Macky Sall détient par devers lui, 1,5 million de cartes d'électeurs de jeunes sénégalais. Car, il sait très bien que les jeunes ne vont pas voter pour lui".



Les deux fichiers de Macky et ses 300 mille électeurs fictifs

"Macky Sall détient deux fichier électoraux. L'une qu'il présente aux Sénégalais et l'autre contenant 317 540 électeurs fictifs. Il se moque des Sénégalais, il se croit plus malin. Mais on connait son plan de vol. Si ce que je dis n'est pas vrai, que Macky me ramène devant les tribunaux"



Macky et le fonds de 60 milliards Fcfa de Boun Dionne

"L'argent de Macky Sall est illicite. Il l'a eu grâce à un renversement du système. Il utilise le fonds de 60 milliards qu'il a mis à la disposition de son Premier ministre. Un fonds que moi, Abdoulaye Wade, je n'ai jamais touché de mon règne. Et sur les codes des marchés, il n'y a plus d'appel d'offres. La Caisse des dépôts et consignations qu'il a donné à son frère, je l'ai laissée à plus de 59 milliards. D'après mes informations cette caisse est en faillite aujourd'hui"



Macky et l'argent de Mittal

Mittal avait signé avec le Sénégal un contrat. Et comme je suis resté 4 ans sans nouvelle je les ai traduit devant le tribunal de Paris, moi et l'avocat Bourgi. A l'époque l'expert nous avait notifié que la société devrait verser comme dommages 2.300.000.000 au Sénégal. Maintenant ils sont venus voir Macky pour lui dire qu'ils ne peuvent pas payer ça et Macky à demandé à Aly Ngouille Niang de leur signer un compromis. Et ils ont finalement payé 150 millions. Cet argent à été détourné par Macky et son gouvernement. Ce que Macky a fait est un crime contre l'humanité.