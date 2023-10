Wakhinane Nimzath: une famille échappe de justesse à l'effondrement d'une chambre

Une famille a vécu une expérience terrifiante au quartier Radewé de Wakhinane-Nimzath, à Guédiawaye, lorsque la dalle d'une chambre s'est effondrée sur eux.



Heureusement, les voisins sont intervenus rapidement pour secourir la dame et ses trois enfants. Bien que la mère ait été plus sérieusement blessée, son pronostic vital n'est pas engagé, et les enfants ne présentent que des égratignures mineures. D’après L’As, les faits se sont produits hier mercredi.



Les autorités locales, dont la police et les sapeurs-pompiers, se sont rapidement rendues sur les lieux. Ils ont scellé la maison en raison de son état de délabrement avancé, et les occupants ont été contraints de quitter les lieux.