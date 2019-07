Watford cible Ismaïla Sarr

Après une saison de rêve, Watford veut continuer de grandir et espère pouvoir faire encore mieux cette saison en Premier League, et pourquoi pas briguer une place européenne.

Pour cela, le club de Premier League va devoir trouver des renforts pour son attaque et pourrait avoir trouvé son attaquant idéal selon les informations du média cité.

Ismaïla Sarr, auteur d'une bonne saison avec le Stade Rennais cette saison serait l'une des cibles de l'entraîneur Javi Gracia et de la direction des Hornets pour ce mercato.

Pour le moment, le joueur est en vacances en raison d'une longue Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal malgré une élimination en finale, mais pourrait recevoir une offre intéressante tout droit venue d'Angleterre.