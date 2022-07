Wimbledon: Ons Jabeur rejoint Tatjana Maria pour sa première demi-finale de Grand Chelem

La Tunisienne Ons Jabeur, N.2 mondiale, est devenue mardi à Wimbledon la première joueuse du continent africain à se hisser en demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem depuis la Sud-Africaine Amanda Coetzer en 1997, en battant la Tchèque Marie Bouzkova (66e) 3-6, 6-1, 6-1.

"Je suis très, très heureuse, surtout que ça se soit passé sur ce court que j'adore", a commenté la joueuse de 27 ans après le match qui a duré 1h47 sur le Centre Court.



"Je savais qu'elle me ferait travailler sur chaque point et je suis contente de m'être réveillée dans le deuxième set puis d'avoir très bien joué dans le troisième", a-t-elle ajouté.



Jabeur, qui était la première joueuse arabe à avoir atteint les quarts d'un Majeur, en 2020 à l'Open d'Australie, affrontera jeudi son amie allemande Tatjana Maria (103e) pour une place en finale.

"Tatjana, je l'aime, c'est une grande amie, ma partenaire de barbecue !", a lancé la Tunisienne sur AFP.



Au total, elle est la quatrième joueuse africaine à atteindre les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem dans l'ère Open après les Sud-africaines Annette du Plooy (Roland-Garros 1968), Yvonne Vermaak (Wimbledon 1983) et Amanda Coetzer (Open d'Australie 1996 et 1997, Roland-Garros 1997).



Jabeur avait déjà atteint les quarts à Wimbledon l'an dernier.

Cette année, elle arrivait invaincue sur gazon après son titre à Berlin et avait passé les quatre premiers tours en moins de cinq heures au total, sans céder le moindre set.



La Tunisienne compte désormais 35 victoires cette saison, et seule la N.1 mondiale Iga Swiatek, battue au troisième tour à Wimbledon, a fait mieux (44).