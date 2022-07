Wimbledon: tranquille comme Djokovic, Alcaraz et Sinner ont rendez-vous

Pour arrêter Novak Djokovic dans sa quête d'un quatrième titre consécutif à Wimbledon il faudra être vraiment très fort tant le Serbe est encore monté en puissance vendredi lors d'un 3e tour qui a permis aux amis Alcaraz et Sinner de se donner rendez-vous pour un "combat" en 8es de finale.



Caroline Garcia retrouvera elle aussi les 8es de finale du Majeur sur gazon, son meilleur résultat dans ce tournoi à ce jour, après avoir éliminé la Chinoise Shuai Zhang 7-6 (7/3), 7-6 (7/5). Aucun des deux autres Tricolores en lice vendredi ne l'accompagnera puisque Dianne Parry et Ugo Humbert ont été éliminés.



Pour le triple tenant du titre Djokovic, le niveau continue de s'élever match après match: il a été sans pitié pour écarter de son chemin son coéquipier de Coupe Davis Miomir Kecmanovic (30e) 6-0, 6-3, 6-4.



"J'ai très, très bien commencé, avec beaucoup d'intensité", a souligné avec satisfaction le N.3 mondial qui a ainsi signé sa 330e victoire en Grand Chelem.







"Ça veut dire que je joue depuis de nombreuses années", a-t-il plaisanté avant de reconnaître être "très fier" de sa constance au plus haut niveau.



"Je joue de mieux en mieux au fur et à mesure que le tournoi avance. Je sais que je peux faire toujours mieux, mais jusque-là, ça va !", a souligné le Serbe qui n'a plus perdu un match sur gazon depuis sa défaite en finale du Queen's en 2018.



Sur un nuage



Son prochain adversaire est prévenu, mais en sera-t-il affecté ? Il s'agira en effet du surprenant Néerlandais Tim van Rijthoven qui est sur un nuage après avoir joué et remporté son tout premier tournoi sur le circuit principal de l'ATP, à 's-Hertogenbosch avant de venir à Wimbledon.







Pour son premier tournoi du Grand Chelem, au bout d'un long tunnel de blessures, il a balayé vendredi le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 26e mondial, 6-4, 6-3, 6-4.



"Le gazon convient vraiment à mon jeu. Je suis juste en train de surfer sur la vague en ce moment, on verra bien où elle s'arrêtera", a-t-il commenté.



Le premier choc des 8es de finale mettra aux prises deux jeunes loups du circuit: Carlos Alcaraz (7e) et Jannik Sinner (13e).



L'Espagnol n'a eu aucun mal à dominer l'Allemand Oscar Otte (36e) 6-3, 6-1, 6-2 au terme de ce qu'il considère comme son "meilleur match sur gazon", même s'il ne joue que le troisième tournoi de sa carrière sur cette surface. L'Italien s'est lui défait du grand serveur américain John Isner (24e) 6-4, 7-6 (7/4), 6-3.



Alcaraz comme Sinner participent à leur deuxième Wimbledon: l'Espagnol avait été éliminé au 2e tour l'an dernier et l'Italien au premier.



Combat d'amis







"Nous sommes amis en dehors du tennis, mais sur le court, ce sera un combat et j'espère que les spectateurs apprécieront", a promis Alcaraz qui est devenu à 19 ans le plus jeune joueur à atteindre les 8es de finale à Wimbledon, depuis Bernard Tomic qui avait 18 ans en 2011.



A 20 ans, Sinner n'est pas beaucoup plus vieux et il est lui aussi quasiment novice sur le gazon puisque ses victoires contre Stan Wawrinka au premier tour et Mikael Ymer au deuxième étaient ses toutes premières sur cette surface.



Dans le tableau féminin, Ons Jabeur a tenu son rang de N.2 mondiale en dominant la Française Diane Parry 6-2, 6-3 en 1h08.



"J'ai fait un bon match, il n'est jamais facile de jouer contre de jeunes talents comme elle", a commenté la Tunisienne de 27 ans qui n'a pas concédé le moindre set depuis le début du tournoi.







Elle affrontera la Belge Elise Mertens (31e) pour tenter de retrouver les quarts de finale déjà atteints l'an dernier.



En revanche, ça ne passe encore pas pour la Grecque Maria Sakkari (5e) qui a été battue 6-3, 7-5 par la 103e mondiale, l'Allemande Tatjana Maria.



A 26 ans, Sakkari n'a encore jamais dépassé le 3e tour sur le gazon londonien en six participations, alors qu'elle a joué des demi-finales à Roland-Garros et à l'US Open l'an dernier, ainsi que des 8es de finale à l'Open d'Australie (2020 et 2022).