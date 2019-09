Xénophobie en Afrique du sud: Macky Sall invite à "l'apaisement entre pays et peuples africains"

Le président sénégalais Macky Sall a inivité jeudi à « l’apaisement entre pays et peuples africains », suite aux incidents en cours en Afrique du Sud qui ont causé la mort à au moins 7 personnes.



« Les incidents en cours en Afrique du Sud nous interpellent tous. Pour l’unité du continent et par respect à la sagesse africaine, j’invite à l’apaisement entre pays et peuples africains », a déclaré Macky Sall sur tweeter.



La ville de Johannesburg a connu ces derniers jours une vague de violences xénophobes qui ont causé la mort d’au moins 7 personnes, selon des médias. Ces violences dirigées contre des Africains ont suscité de nombreuses réactions d’indignations sur les réseaux sociaux.



Mercredi, le Nigéria a haussé le ton, condamnant les attaques contre ses ressortissants. Des mouvements de colère ont éclaté contre les intérêts sud-africains dans plusieurs villes du pays, selon des médias.



Sur tweeter, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a condamné « avec la plus grande fermeté les actes de violence commis en Afrique du Sud contre les ressortissants de pays africains incluant le pillage et la destruction de leurs bien ».



Le président a réitéré « l’engagement continu de la Commission de l’Union africaine à travailler avec le gouvernement sud-africain, pour s’attaquer aux causes profondes de ces actes afin de promouvoir la paix, la concorde et la solidarité africaine ».



L’Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, est souvent en proie à des violences xénophobes exacerbées par le chômage et la pauvreté.