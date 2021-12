Y’en A Marre et Frapp renoncent à leur marche de ce vendredi

Il n’y aura pas de tensions dans les rues de Dakar ce vendredi 10 décembre. Les mouvements Y’en A Marre et Frapp France-Dégage ont décidé de renoncer à leur marche prévue aujourd’hui à 16 heures pour réclamer « Une indépendance de la justice ».



En effet, après l’arrêté d’interdiction de ladite manifestation publié par le Préfet de Dakar hier jeudi, la Plateforme Jammi Rewmi avait entrepris des démarches auprès des organisateurs pour les convaincre de surseoir à leur marche dans le but de maintenir la stabilité et la paix qui règne dans le pays. Ce que Guy Marius Sagna et ses camarades ont finalement accepté. Ils ont annoncé leur décision lors de leur conférence de presse tenue à l’instant.