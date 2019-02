Yakham Mbaye traite Me Moussa Diop d'irresponsable et réclame sa démission

Le Directeur général du quotidien "Le Soleil" condamne vigoureusement les propos de me Moussa Diop sur Touba. Yakham Mbaye a qualifié le Directeur général de la société Dakar Dem Dikk d'homme irresponsable avant de demander à ce qu'il démissionne. Dans un entretien avec nos confrères de Dakar Actu, Yakham Mbaye explique comment les propos de Me Diop engage le Président Macky Sall, non sans préciser que ce dernier ne saurait cautionner ces déclarations... Regardez !!!