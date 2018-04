Yankhoba Seydi: "les autorités se leurrent en pensant avoir sauvé l’année scolaire"

Rien ne peut sauver l’année scolaire à pareille heure, a déclaré le partisan du parti d’Idrissa Seck. Yankhoba Seydi, qui était en tourné à Ziguinchor est d’avis que : «les autorités se leurrent en pensant avoir sauvé l’année scolaire».



«L’année ne peut pas être sauvée, ça c’est impossible, on est à la fin de l’année. Ici à Ziguinchor, il commence à pleuvoir au mois de mai, à l’Est c’est la même chose. Et Ziguinchor et Sédhiou sont les régions qui abritent le plus grand nombre d’abris provisoires. Et, même si on pense avoir sauvé l’année, on se leurre. Le fer, il faut le battre quand il est chaud», a-t-il avancé.



Pour l’enseignant de l’université Cheikh Anta Diop (Ucad) «on a laissé pendant qu’il faillait appliquer les thérapies qu’il faut au système éducatif, ils n'ont pas fait cela. Ils ont attendu le dernier moment, parce qu’ils savent que c’est le roussi qui sent».



Et, a-t-il précisé: «les promesses qu’il (Macky Sall) a tenues, il ne les tiendra pas, parce qu’en 2020, il ne sera pas là. Les mesures c’est maintenant, car, les accords signés, c’étaient des échéances claires. Ce n’est pas sérieux»



«Il y a des gens malhonnêtes dans ce régime»



«Je vois des gens malhonnêtes dans ce régime, qui disent que c’est l’année pré-électorale, c’est normal qu’ils fassent monter les enchères. C’est ça la malhonnêteté. Dans ce régime, nous avons des ministres extrêmement incompétents, mais en plus de cela, ce sont des gens qui ont érigé le mensonge en mode de communication pour diriger ce pays. C’est inacceptable», lâche-il.