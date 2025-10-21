Yassine Fall à la MAF de Liberté 6 : “Le courage des femmes du personnel pénitentiaire force le respect”

En visite ce lundi à la Maison d’arrêt pour femmes (MAF) de Liberté 6, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a salué « le courage et la résilience » des femmes du personnel pénitentiaire, tout en réaffirmant son engagement à œuvrer pour une justice « plus humaine et plus inclusive ». Cette étape s’inscrit dans le cadre de sa tournée de contact dans les établissements pénitentiaires du pays.Mme Fall a d’abord échangé avec les détenues, prenant note de leurs doléances et s’engageant à « examiner avec attention » leurs préoccupations, notamment celles liées aux conditions de détention et à la réinsertion sociale. Elle a ensuite rencontré les agents pénitentiaires, qu’elle a longuement félicitées pour leur professionnalisme et leur sens du devoir.« Je tiens à vous féliciter pour votre courage et votre engagement. Vous accomplissez une mission essentielle dans des conditions souvent difficiles, tout en assumant vos rôles de mères et d’épouses. Vous pouvez compter sur mon soutien pour améliorer vos conditions de travail », a déclaré la ministre.Cette visite vise à renforcer le dialogue entre l’administration pénitentiaire et les autorités de tutelle. Elle traduit, selon le ministère, la volonté du gouvernement de réhabiliter la fonction pénitentiaire, d’améliorer la prise en charge des détenus et de promouvoir une justice équitable et respectueuse des droits humains.Mme Fall a conclu sa visite en réaffirmant son engagement à poursuivre ces déplacements de terrain « pour écouter, comprendre et agir », estimant que « la justice ne se limite pas aux tribunaux, elle commence aussi dans nos prisons ».