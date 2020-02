Yaya Jammeh a joué un rôle essentiel dans la libération de militaires sénégalais

Ce sont nos confrères de « Sud Online » qui nous l’apprennent. A les en croire, le processus de paix en Casamance serait marqué par des soubresauts, comme ce feuilleton de militaires sénégalais pris en otages par Salif Sadio.



Sur ce dossier, l’actuel « M. Casamance » du président Macky Sall, l’ancien ministre et ex-maire de Ziguinchor, Robert Sagna, qu’ils ont interviewé, fait une révélation de taille. « Je dois dire que ce que beaucoup ne savent pas : le Président Yaya Jammeh quoiqu’on puisse dire de lui pour la libération des militaires a joué un rôle fondamental et même essentiel par son inter- vention auprès de Salif Sadio. C’est lui qui est intervenu de manière énergique pour ne pas dire autoritaire. J’ai plusieurs fois suivi le va-et-vient entre lui et Salif Sadio pour négocier cette libération… Et on ne dit pas tout aussi », révèle Robert Sagna qui a également loué l’implication de l’évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba, et l’évêque de Kolda dans la libération des démineurs kidnappés par César Atoute Badiate dans le maquis du sud.



Le Témoin