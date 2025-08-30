Réseau social
Yémen : Le Premier ministre houthi tué dans une frappe israélienne sur la capitale



Yémen : Le Premier ministre houthi tué dans une frappe israélienne sur la capitale
 Le groupe houthi du Yémen a confirmé samedi que le Premier ministre de son gouvernement a été tué dans une frappe aérienne israélienne sur la capitale Sanaa.
 
Dans un communiqué, les Houthis ont indiqué que le Premier ministre Ahmed Ghaleb al-Rahawi ainsi qu’un certain nombre de ministres ont été tués lors de l’attaque qui a visé Sanaa jeudi.
 
D’autres ministres ont également été blessés dans cette frappe, a ajouté le groupe.
 
L’armée israélienne avait déclaré jeudi avoir frappé « avec précision » une cible militaire houthie à Sanaa, tandis que les médias israéliens ont suggéré que l’ensemble du cabinet houthi aurait été éliminé dans l’attaque.
Anadolu Agency

Samedi 30 Août 2025 - 21:49


