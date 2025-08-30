Yémen : Le Premier ministre houthi tué dans une frappe israélienne sur la capitale

Le groupe houthi du Yémen a confirmé samedi que le Premier ministre de son gouvernement a été tué dans une frappe aérienne israélienne sur la capitale Sanaa.
Dans un communiqué, les Houthis ont indiqué que le Premier ministre Ahmed Ghaleb al-Rahawi ainsi qu’un certain nombre de ministres ont été tués lors de l’attaque qui a visé Sanaa jeudi.
D’autres ministres ont également été blessés dans cette frappe, a ajouté le groupe.
L’armée israélienne avait déclaré jeudi avoir frappé « avec précision » une cible militaire houthie à Sanaa, tandis que les médias israéliens ont suggéré que l’ensemble du cabinet houthi aurait été éliminé dans l’attaque.
