Yeumbeul sous le choc après le meurtre d’Ahmed, tué par « jalousie »

Un drame d’une rare violence a secoué Yeumbeul dimanche dernier, dans la banlieue dakaroise, où une dispute s’est transformée en meurtre. Un homme, identifié sous le nom d’Ahmed, a été tué à coups de machette par Bara Diène, mécanicien de profession. Ce dernier aurait agi par jalousie, soupçonnant la victime d’entretenir une relation avec son épouse, S. Ndiaye.Selon les premiers témoignages, le jour des faits, Ahmed s’était rendu chez sa voisine qui est la femme du présumé meurtrier. Le mari, présent à l’intérieur, aurait entendu Ahmed taquiner sa femme. Furieux, il est sorti pour lui demander d’arrêter, ce qui a entraîné une altercation verbale avant un retour au calme apparent. Toutefois, d’après les voisins, Bara Diène n’aurait pas digéré l’incident. Il se serait rendu au marché pour acheter une machette, avant de tendre une embuscade à Ahmed et de lui asséner plusieurs coups.Amadou Camara, ami de la victime, a indiqué avoir retrouvé Ahmed gisant dans une mare de sang vers 1h du matin le soir du drame. « Il avait une vingtaine de blessures sur tout le corps. On l’a transporté à l’hôpital Dalal Diam, mais il est décédé », a-t-il déclaré.Après son acte, Bara Diène a quitté les lieux pour se rendre au commissariat de Wakhinane, où il a confessé son crime. Le quartier de Yeumbeul est encore sous le choc. Les habitants, révoltés, demandent que « justice soit rendue pour Ahmed. »