Yewwi Askan Wi appelle à un nouveau rassemblement le 17 juin

Après avoir réussi une forte mobilisation le 08 juin dernier, la coalition Yewwi Askan Wi ne compte pas laisser de répit au régime en place. Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie annoncent un nouveau grand rassemblement le vendredi 17 juin 2022 de 15 h à 19h à la Place de la Nation.



L’annonce a été faite jeudi, via un communiqué. « La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi remercie et félicite la population sénégalaise, toutes catégories d’âge confondues pour la grande mobilisation lors de l’assemblée populaire du 08 juin 2022. Ces remerciements vont également à l’endroit de la grande coalition Wallu Sénégal pour leur remar- quable présence à la Place de l’Obélisque. Nous demandons à toutes et à tous de rester aussi mobilisés pour les prochaines manifestations à venir » a écrit d’emblée le mandataire Déthié Fall dans le texte.



Il ajoute que « la coalition Yewwi Askan wi réitère son engagement dans le combat pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la lutte contre la dégradation des conditions de vie des Sénégalais avec l’augmentation tout azimut des prix de consommation et la cherté intenable de la vie. A cet effet, nous déposerons dès ce vendredi 10 juin 2022, une lettre d’informations d’une nouvelle hyper méga manifestation pour le vendredi 17 juin 2022 de 15 h à 19h, à la Place de la Nation. Nous demandons à toutes les coordinations sur toute l’étendue du territoire national et dans la diaspora de s’organiser à partir de la base pour la tenue dans la semaine des manifesta- tions similaires et de préparer celle du 17 juin ».